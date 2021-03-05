Türkiye ile Yunanistan arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı 11'inci toplantı gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 11'incisinin NATO Karargahı'nda gerçekleştirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 11'incisinin NATO Karargahı'nda gerçekleştirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 11'incisinin NATO Karargahı'nda gerçekleştirildiğini bildirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü