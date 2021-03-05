Türkiye ile Yunanistan arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı 11'inci toplantı gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Türkiye ile Yunanistan arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı 11'inci toplantı gerçekleştirildi

05.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:11
Türkiye ile Yunanistan arasında

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 11'incisinin NATO Karargahı'nda gerçekleştirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 11'incisinin NATO Karargahı'nda gerçekleştirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 11'incisinin NATO Karargahı'nda gerçekleştirildiğini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Cansu Dere Sezen Aksu Aleyna Tilki
Spor Caner Erkin Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye ile Yunanistan arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı 11'inci toplantı gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 18:11:35. #1.15#
title