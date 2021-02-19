Son dakika haber: MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 10'uncusu yapıldı
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Son dakika haber: MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 10'uncusu yapıldı

19.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:55
Son dakika haber: MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 10'uncusu yapıldı

Edinilen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 10'uncusunun NATO Karargahı'nda yapıldığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 10'uncusunun NATO Karargahı'nda yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 10'uncusu NATO Karargahı'nda icra edildi" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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