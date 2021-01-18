Son dakika haberi | MSB: "Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alınacağı teknik toplantı NATO karargahında başladı."
18.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:11
Son dakika haberi... MSB: "Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alınacağı teknik toplantı NATO karargahında başladı.
MSB: "Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alınacağı teknik toplantı NATO karargahında başladı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu