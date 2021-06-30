Son dakika haberi | MSB: "Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 7...
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Son dakika haberi | MSB: "Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 7...

Son dakika haberi | MSB: 'Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 7...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: MSB: "Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MSB: "Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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