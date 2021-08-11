Son dakika: Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastalar, sel nedeniyle helikopterlerle Sinop Devlet Hastanesi'ne nakledildi

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı, sel nedeniyle Sinop ve Kastamonu'da arama kurtarma görevine devam helikopterlerin Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaları Sinop Devlet Hastanesi'ne naklettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, sel nedeniyle Sinop ve Kastamonu'da arama kurtarma görevine devam helikopterlerin Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaları Sinop Devlet Hastanesi'ne naklettiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Her zaman asil milletimizin emrindeyiz" ifadesiyle yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 6 helikopterle sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da arama kurtarma görevine devam edildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Helikopterlerimiz Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaları alarak Sinop Devlet Hastanesi'ne tahliye etti." bilgisi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu