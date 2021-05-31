Son dakika 3. sayfa haberine göre MSB: "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
MSB: "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Son dakika haberi: MSB: "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist hava... - Haberler
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