Son dakika haberi! MSB: "Trablus-Libya'da 25 Ağustos 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız görevi esnasında...
Son dakika 3. sayfa haberine göre MSB: "Trablus-Libya'da 25 Ağustos 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
25.08.2020 23:10 | Son Güncelleme: 25.08.2020 23:14
MSB: "Trablus-Libya'da 25 Ağustos 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." - ANKARA
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Kaynak: İHA