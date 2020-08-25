Son dakika haberi! MSB: "Trablus-Libya'da 25 Ağustos 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız görevi esnasında... Son dakika 3. sayfa haberine göre MSB: "Trablus-Libya'da 25 Ağustos 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

MSB: "Trablus-Libya'da 25 Ağustos 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." - ANKARA Kaynak: İHA