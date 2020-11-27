Son dakika haber: PKK'nın karargah olarak kullandığı 8 odalı mağara imha edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: PKK'nın karargah olarak kullandığı 8 odalı mağara imha edildi

27.11.2020 11:31 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:09

Edinilen son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, terör örgütü PKK'nın karargah olarak kullandığı mağara imha edildi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, terör örgütü PKK'nın karargah olarak kullandığı mağara imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, komandoların, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, terör örgütü PKK'nın karargah olarak kullandığı 300 metre uzunluğunda 8 odalı bir mağara tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, mağaranın, içerisinde bulunan yaşam malzemeleri ve mühimmatlarla birlikte imha edildiği duyuruldu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye beşik gibi! İzmir'in yaralarını saramadan bir deprem haberi de Malatya'dan geldi
Türkiye beşik gibi! İzmir'in yaralarını saramadan bir deprem haberi de Malatya'dan geldi
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Ölüm tehditleri alıyorlar
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Ölüm tehditleri alıyorlar

Mağaraya ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde, odalar içerisinde jeneratör, akümülatör, battaniye, sandalye ve gıda malzemeleri görülüyor. Söz konusu mağara daha sonra patlayıcı yardımı ile kullanılamaz hale getiriliyor.

Son dakika haber: PKK'nın karargah olarak kullandığı 8 odalı mağara imha edildi
Son dakika haber: PKK'nın karargah olarak kullandığı 8 odalı mağara imha edildi
Son dakika haber: PKK'nın karargah olarak kullandığı 8 odalı mağara imha edildi
Son dakika haber: PKK'nın karargah olarak kullandığı 8 odalı mağara imha edildi
Son dakika haber: PKK'nın karargah olarak kullandığı 8 odalı mağara imha edildi
Son dakika haber: PKK'nın karargah olarak kullandığı 8 odalı mağara imha edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

PKK'ya ait 3 odalı mağarada 1 askeri şehit eden roketatar ele geçirildi
PKK'ya ait 3 odalı mağarada 1 askeri şehit eden roketatar ele geçirildi
Son dakika haberi | Teröristlerin kullandığı 3 mağara kullanılamaz hale getirildi
Son dakika haberi | Teröristlerin kullandığı 3 mağara kullanılamaz hale getirildi
Son dakika haberi: PKK'lı teröristlerce el bombası tuzaklanan sığınak imha edildi
Son dakika haberi: PKK'lı teröristlerce el bombası tuzaklanan sığınak imha edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Osman Kavala Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Şevval Sam Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Samatta Erol Bulut Caner Erkin Samet Aybaba
Tüm Haberler Türk Bakan Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: PKK'nın karargah olarak kullandığı 8 odalı mağara imha edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 12:13:14. #1.15#
title