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Son dakika haberi... MSB, Tatvan şehitlerini andı

AA, Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Son dakika haberi... MSB, Tatvan şehitlerini andı

Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı, geçen yıl Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki 10 asker için anma mesajı paylaştı.

TATVAN, BİTLİS (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, geçen yıl Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki 10 asker için anma mesajı paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan ve şehitlerin fotoğraflarının da yer aldığı paylaşımda, "Bir yıl önce bugün Tatvan'da helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehadete uğurladığımız kahraman silah arkadaşlarımız Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki 10 kahraman askerimizi şehadetlerinin yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Bitlis, Tatvan, Şehit, Asker, Güncel, Haberler

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