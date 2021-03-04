Tatvan'daki askeri helikopter kazasında şehit sayısı 10'a yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilerek, "Şehit sayımız 10'a yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım