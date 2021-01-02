Son dakika haberi: MSB: PKK/YPG'li teröristler 2 masum çocuğu katletti, 2 sivili de yaraladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn'da bomba yüklü araç patlatması sonucu 2 çocuğun öldüğünü, 2 sivilin yaralandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn'da, sivil halkın bulunduğu bölgede bomba yüklü araç patlatan teröristler, 2 masum çocuğu katlederken, 2 sivili de yaraladı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı