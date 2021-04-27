MSB'den Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler
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MSB'den Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler

İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY - Haberler | 3. Sayfa

MSB'den Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının görüntülerini paylaştı.

MSB'den Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde ise şu ifadelere yer verildi: "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları kapsamında Kahraman Komandolarımız operasyon bölgelerine hava hücum harekatları icra etti. Hava hücum harekatları ile bölgeye intikal eden Komandolarımızın terör temizliği devam ediyor"

MSB'den Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler
MSB'den Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler
MSB'den Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler
MSB'den Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY

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