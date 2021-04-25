Son dakika haberi: MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor (2)

Son dakika haberi: MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: TERÖR YUVALARINA YÖNELİK ATIŞLAR SÜRÜYORMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı gibi başarıyla devam ettiği bildirildi.

TERÖR YUVALARINA YÖNELİK ATIŞLAR SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı gibi başarıyla devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Karadan sızarak ve hava hücum harekatları ile bölgeye intikal eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerine ait hedefleri etkisiz hale getirmek için operasyonları sürdürüyor. Ayrıca Hava Kuvvetlerimize ait unsurlar ile tespit edilen hedefler imha edilirken, kara ateş destek vasıtalarımız da terör yuvalarına yönelik atışlarını sürdürüyor" denildi.

İMHA EDİLDİKomandoların 'ara-bul-yok et' parolasıyla bölgede başlattığı arama-tarama faaliyetleri sırasında,  teröristler tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP), silah ve mühimmatların tespit edilmeye başlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Metina ve Avaşin-Basyan bölgesinde icra edilen arama-tarama faaliyetinde 2 adet mayın, 24 adet EYP, 1 adet mağara, 4 adet hafif silah, 1 adet ağır silah, 1 adet roketatar, 151 adet hafif silah mühimmatı, 85 adet ağır silah mühimmatı, 3 adet roketatar mühimmatı, 2 adet havan/top mühimmatı ele geçirilerek METİ timlerimiz tarafından imha edilmiştir" denildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HDP'liler '1 saatlik işe iki yevmiye' vereceğiz diye çağırdıkları çocuğu dağa götürmüş
HDP'liler '1 saatlik işe iki yevmiye' vereceğiz diye çağırdıkları çocuğu dağa götürmüş
Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyondan ilk görüntüler
Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyondan ilk görüntüler
Terör yuvalarının hedef alındığı 'Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım' harekatının başarı şifreleri ortaya çıktı
Terör yuvalarının hedef alındığı 'Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım' harekatının başarı şifreleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Adnan Menderes Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Burak Sergen Kaan Yıldırım Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Lukas Podolski
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 17:34:45. #1.16#

title