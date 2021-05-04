Son dakika haber! MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terörden arındırılan mağaranın görüntüsünü paylaştı

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında Mehmetçiğin terörden temizlediği mağaranın görüntüsünü paylaştı.