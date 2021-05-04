Son dakika haber! MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terörden arındırılan mağaranın görüntüsünü paylaştı
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Son dakika haber! MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terörden arındırılan mağaranın görüntüsünü paylaştı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında Mehmetçiğin terörden temizlediği mağaranın görüntüsünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında Mehmetçiğin terörden temizlediği mağaranın görüntüsünü paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından, "Girilemez denilen inlere girmeye, terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız" mesajıyla paylaşılan videoda, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlerden arındırılan bir bölgedeki mağaranın görüntüsü yer aldı.

Görüntülerde, Mehmetçik mağaranın dar geçidinden geçerek, teröristlerin daha önce saklandığı yeri gösteriyor.

Son dakika haber! MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terörden arındırılan mağaranın görüntüsünü paylaştı
Son dakika haber! MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terörden arındırılan mağaranın görüntüsünü paylaştı
Son dakika haber! MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terörden arındırılan mağaranın görüntüsünü paylaştı
Son dakika haber! MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terörden arındırılan mağaranın görüntüsünü paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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