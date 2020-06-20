Son dakika haberi | MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar yeni hedefleri ele geçirdi"
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Son dakika haberi | MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar yeni hedefleri ele geçirdi"

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komandoların, gece boyunca yürütülen hava hücum harekatıyla yeni hedefleri ele geçirdiğini bildirdi.

20.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:12

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komandoların, gece boyunca yürütülen hava hücum harekatıyla yeni hedefleri ele geçirdiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda, şu mesaja yer verildi:

"Hainler kaçacak delik arıyor. Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında kahraman komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedefleri ele geçirdi."

Son dakika haberi | MSB: 'Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar yeni hedefleri ele geçirdi'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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