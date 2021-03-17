Son dakika haberi | MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen silah ve mühimmatlar imha edildi
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Son dakika haberi | MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen silah ve mühimmatlar imha edildi

17.03.2021 15:34 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:52
Son dakika haberi | MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen silah ve mühimmatlar imha edildi

Son dakika haberler... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmatların imha edildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmatların imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak kuzeyindeki operasyonların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında teröristlerin inlerine girilmeye devam edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bölgede yapılan kapsamlı arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristlere ait yeni silah ve mühimmat ele geçirilerek, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) timimizce imha edildi. Ele geçirilen silah ve mühimmat arasında; 5 adet el bombası, 1 adet anti personel mayını, 2 bin 500 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 7 adet RPG-7 mühimmatı, 10 adet RPG-7 mühimmat sevk fişeği, 300 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü yer aldı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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