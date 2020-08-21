Son dakika haberi: MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika gündem haberi... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
21.08.2020 11:52 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:33
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir. Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 olmuştur" denildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA