Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
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Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi

Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek amacıyla Ören ve Milas'a karakol botu ile çıkarma gemisi sevk etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek amacıyla Ören ve Milas'a karakol botu ile çıkarma gemisi sevk etti.

MSB'den yapılan açıklamada, "Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç halinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Muğla'ya karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
Muğla'ya karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
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