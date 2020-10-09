Son dakika haberi! MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki günlük İtalya temaslarını tamamlayarak ülkemize dönmek...

Gelen son dakika haberine göre MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki günlük İtalya temaslarını tamamlayarak ülkemize dönmek üzere başkent Roma'dan ayrıldı.