Son dakika haberi! MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki günlük İtalya temaslarını tamamlayarak ülkemize dönmek...
09.10.2020 18:32 | Son Güncelleme: 09.10.2020 18:32
Gelen son dakika haberine göre MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki günlük İtalya temaslarını tamamlayarak ülkemize dönmek üzere başkent Roma'dan ayrıldı.
MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki günlük İtalya temaslarını tamamlayarak ülkemize dönmek üzere başkent Roma'dan ayrıldı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı