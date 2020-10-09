Son dakika haberi! MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki günlük İtalya temaslarını tamamlayarak ülkemize dönmek...
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Son dakika haberi! MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki günlük İtalya temaslarını tamamlayarak ülkemize dönmek...

09.10.2020 18:32 | Son Güncelleme: 09.10.2020 18:32
Son dakika haberi! MSB:

Gelen son dakika haberine göre MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki günlük İtalya temaslarını tamamlayarak ülkemize dönmek üzere başkent Roma'dan ayrıldı.

MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki günlük İtalya temaslarını tamamlayarak ülkemize dönmek üzere başkent Roma'dan ayrıldı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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