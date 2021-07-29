Son dakika haberi! MSB: "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! MSB: "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve...

Son dakika haberi! MSB: 'Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: MSB: "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır.

MSB: "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır." - ANKARA

Son dakika haberi! MSB: 'Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve...
Son dakika haberi! MSB: 'Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Özcan Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan İrem Derici Acun Ilıcalı Çağatay Akman
Spor Muslera Mesut Özil Aytaç Kara Metin Oktay Hakan Reçber
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! MSB: "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 15:06:05. #1.14#

title