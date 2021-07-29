Son dakika haberi! MSB: "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve...

Son dakika haberi: MSB: "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır.