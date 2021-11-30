Son dakika haberi... MSB: "Libya'da ve Türkiye'de bugüne kadar 6 bin 799 Libya Silahlı Kuvvetleri personeline eğitim verilmiş, 974 Libya Silahlı Kuvvetleri personelinin...
Gelen son dakika haberine göre MSB: "Libya'da ve Türkiye'de bugüne kadar 6 bin 799 Libya Silahlı Kuvvetleri personeline eğitim verilmiş, 974 Libya Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitimi ise devam etmektedir.
MSB: " Libya'da ve Türkiye'de bugüne kadar 6 bin 799 Libya Silahlı Kuvvetleri personeline eğitim verilmiş, 974 Libya Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitimi ise devam etmektedir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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