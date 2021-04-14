Son dakika haberi | MSB: "Kuzey Irak'taki üs bölgesine roketli saldırıda 1 asker şehit oldu"
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Son dakika haberi | MSB: "Kuzey Irak'taki üs bölgesine roketli saldırıda 1 asker şehit oldu"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | MSB: 'Kuzey Irak'taki üs bölgesine roketli saldırıda 1 asker şehit oldu'

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine yapılan roketli saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, bir çocuğun da yaralandığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine yapılan roketli saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, bir çocuğun da yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlenmiştir. Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düşmüştür. Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, köyde yaşayan bir çocuk da yaralanmıştır. Bölgede bir SİHA görevlendirilmiş ve gerekli tedbirler derhal alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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