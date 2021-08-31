Son dakika haberi! MSB: "Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere etkili şekilde karşılık vermeye devam ediyor.
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Son dakika haberi! MSB: "Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere etkili şekilde karşılık vermeye devam ediyor.

Son dakika haberi! MSB: 'Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere etkili şekilde karşılık vermeye devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: MSB: "Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere etkili şekilde karşılık vermeye devam ediyor.

MSB: "Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere etkili şekilde karşılık vermeye devam ediyor. Dün bölgede 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getiren komandolarımız, bugün de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi! MSB: "Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere etkili şekilde karşılık vermeye devam ediyor. - Haberler
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