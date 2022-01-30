Son dakika haberi | MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle... - Haberler
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Son dakika haberi | MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | MSB:

Son dakika 3. sayfa haberine göre MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi.

MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında olan 4 PKK/ Ypg'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Saldırı, YPG, PKK, 3. Sayfa, Haber

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