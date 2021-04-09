Son dakika haberi: MSB: İzmir'de eğitim uçuşu yapan uçak kaza kırıma uğradı, 2 pilot sağ kurtarıldı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: MSB: İzmir'de eğitim uçuşu yapan uçak kaza kırıma uğradı, 2 pilot sağ kurtarıldı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: MSB: İzmir'de eğitim uçuşu yapan uçak kaza kırıma uğradı, 2 pilot sağ kurtarıldı (2)

Son dakika haberler: 2 PİLOTUN DA SAĞLIK DURUMU İYİMilli Savunma Bakanlığı'nca İzmir'de eğitim uçuşu yapan uçağın kaza kırıma uğramasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İzmir'de düşen askeri uçaktaki 2 pilot böyle kurtarıldı
İzmir'de düşen askeri uçaktaki 2 pilot böyle kurtarıldı
Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı
Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı

2 PİLOTUN DA SAĞLIK DURUMU İYİ

Milli Savunma Bakanlığı'nca İzmir'de eğitim uçuşu yapan uçağın kaza kırıma uğramasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Sağ kurtarılan 2 pilotun da sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, "Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren; Hava Kuvvetlerimizden 1 adet arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetlerimizden arama kurtarma helikopteri ve insansız hava aracı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 sahil güvenlik botu ile arama kurtarma uçağı görevlendirilmiştir. Kazada sağ kurtarılan 2 pilotumuzun durumu iyidir ve hastanede tedavilerine başlanmıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Bölgede arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan balıkçılarımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Hulusi Akar Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: MSB: İzmir'de eğitim uçuşu yapan uçak kaza kırıma uğradı, 2 pilot sağ kurtarıldı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 12:45:18. #1.14#
title