Son dakika haberi: MSB: "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla... Son dakika haberi... MSB: "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MSB: "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! #İyikivarsınEren .Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık!" - ANKARA

Kaynak: İHA