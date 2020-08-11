Son dakika haberi: MSB: "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla...
Son dakika haberi... MSB: "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
11.08.2020 23:43 | Son Güncelleme: 11.08.2020 23:56
MSB: "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! #İyikivarsınEren .Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık!" - ANKARA
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Kaynak: İHA