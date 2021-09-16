Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde 2 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.