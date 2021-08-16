Irak'ın Kuzeyi Metina bölgesinde son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştI

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyi Metina bölgesinde son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyi Metina bölgesinde son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina'da operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Alçakça tuzaklanmış EYP ile Mehmetçiklerimizi şehit eden teröristler tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı