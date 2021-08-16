Irak'ın Kuzeyi Metina bölgesinde son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştI
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Irak'ın Kuzeyi Metina bölgesinde son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştI

Irak'ın Kuzeyi Metina bölgesinde son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştI
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyi Metina bölgesinde son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyi Metina bölgesinde son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina'da operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Alçakça tuzaklanmış EYP ile Mehmetçiklerimizi şehit eden teröristler tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Irak'ın Kuzeyi Metina bölgesinde son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyindeki Metina'da son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı
Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyindeki Metina'da son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesindeki operasyonda, son 24 saatte 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesindeki operasyonda, son 24 saatte 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Irak'ın Kuzeyi Metina bölgesinde son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştI - Haberler
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