Son dakika haberi! MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Bir son dakika haberine göre MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş