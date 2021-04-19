Son dakika haberi! MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Bir son dakika haberine göre MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.