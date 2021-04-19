Son dakika haberi! MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
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Son dakika haberi! MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi! MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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