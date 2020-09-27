Son dakika haberi! MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist,...
27.09.2020 16:23 | Son Güncelleme: 27.09.2020 16:26
Son dakika gündem haberine göre MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe