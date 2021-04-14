Son dakika haberi: MSB: Irak'ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda bir asker şehit oldu
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Son dakika haberi: MSB: Irak'ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda bir asker şehit oldu

Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: MSB: Irak'ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda bir asker şehit oldu

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Başika üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

Atılan üç roketten birinin üs bölgesine, diğer ikisinin ise köye düştüğü bildirilen açıklamada, saldırıda bir askerin şehit olduğu, köyde yaşayan bir çocuğun da yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, saldırı sonrası bölgede bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) görevlendirildiği ve gerekli tedbirlerin derhal alındığı vurgulanarak, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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