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Son dakika haberi: MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberler... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Şimşek' operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Şimşek' operasyon bölgesinde tespit edilen 4 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtalarımız ve ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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