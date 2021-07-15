MSB: "Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA'larımız...
MSB: "Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: "Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı