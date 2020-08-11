Son dakika haberi... MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberleri: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." denildi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA