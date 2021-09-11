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Son dakika haberi! MSB: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 2 asker şehit oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! MSB: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 2 asker şehit oldu

Son dakika haberine göre MSB: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 2 asker şehit olduMİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, arama-tarama faaliyeti sonrası yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını açıkladı.

MSB: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 2 asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, arama-tarama faaliyeti sonrası yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, bugün arama-tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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