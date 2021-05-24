Son dakika haberi... MSB: Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde çalışan işçi koronavirüsten öldü
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Son dakika haberi... MSB: Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde çalışan işçi koronavirüsten öldü

Son dakika haberi... MSB: Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde çalışan işçi koronavirüsten öldü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kayseri'deki 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde işçi Gürbüz Tanış'ın koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kayseri'deki 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde işçi Gürbüz Tanış'ın koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kayseri'deki 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde işçi olarak görev yapan mesai arkadaşımız Gürbüz Tanış, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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