Şemdinli bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Şemdinli bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şemdinli bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hakkari Şemdinli bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, İran makamlarıyla yapılan koordineyi müteakip ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek!" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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