Son dakika haberi... MSB: "Hakkâri/Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmüş, bir...

Son dakika haberi... MSB: "Hakkari/Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmüş, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da çığ altında kalmıştı.