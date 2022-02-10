Son dakika haberi: MSB: "Güven Arttırıcı Önlemlere ilişkin görüşmelerin 4. turu için davet ettiğimiz Yunanistan Savunma Bakanlığı heyetini Ankara'ya beklediğimizi bir...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... MSB: "Güven Arttırıcı Önlemlere ilişkin görüşmelerin 4. turu için davet ettiğimiz Yunanistan Savunma Bakanlığı heyetini Ankara'ya beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.
ANKARA (İHA) - MSB: "Güven Arttırıcı Önlemlere ilişkin görüşmelerin 4. turu için davet ettiğimiz Yunanistan Savunma Bakanlığı heyetini Ankara'ya beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa