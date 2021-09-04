Son dakika haberi: MSB Gara'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi: MSB Gara'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen hava harekatlarında, aralarında PKKKCK'nın sözde sorumlularının da bulunduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen hava harekatlarında, aralarında PKKKCK'nın sözde sorumlularının da bulunduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nim Twitter hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdiği belirtilerek, Gara bölgesine icra edilen hava harekatlarında 7 PKKKCK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekatları neticesinde, PKKKCK terör örgütünün sözde kadın yapılanması sorumluları, akademiler yürütme sorumlusu, suikast okulu sorumlusu ve dış ilişkiler sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberi: MSB Gara'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: MSB Gara'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: MSB Gara'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: MSB Gara'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen hava harekatlarında aralarında PKK/KCK'nın sözde sorumlularının da bulunduğu 7 terörist etkisiz...
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen hava harekatlarında aralarında PKK/KCK'nın sözde sorumlularının da bulunduğu 7 terörist etkisiz...
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