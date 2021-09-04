Son dakika haberi: MSB Gara'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen hava harekatlarında, aralarında PKKKCK'nın sözde sorumlularının da bulunduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen hava harekatlarında, aralarında PKKKCK'nın sözde sorumlularının da bulunduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nim Twitter hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdiği belirtilerek, Gara bölgesine icra edilen hava harekatlarında 7 PKKKCK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekatları neticesinde, PKKKCK terör örgütünün sözde kadın yapılanması sorumluları, akademiler yürütme sorumlusu, suikast okulu sorumlusu ve dış ilişkiler sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı