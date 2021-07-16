Son dakika habere göre MSB: "Fırat Kalkanı bölgesindeki Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışı yapan teröristlere, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilerek 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesindeki Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışı yapan teröristlere, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilerek 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Son dakika haberi! MSB: "Fırat Kalkanı bölgesindeki Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışı yapan teröristlere, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilerek 7... - Haberler
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