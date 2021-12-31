Son dakika haberi! MSB: DSİ personelini şehit eden 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika haberi! MSB: DSİ personelini şehit eden 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! MSB: DSİ personelini şehit eden 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde yapılan operasyonda, 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde yapılan operasyonda, 5 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor" denildi.


DSİ personelini şehit eden PKKYPG'li teröristlerden 5'i etkisiz hale getirildi

DSİ personelini şehit eden PKK/YPG'li teröristlerden 5'i etkisiz hale getirildi

 Son dakika... MSB: DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda 5 PKKYPG'li terörist etkisiz hale...

Son dakika... MSB: DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...

 Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki terör saldırısında DSİ personeli şehit oldu

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki terör saldırısında DSİ personeli şehit oldu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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