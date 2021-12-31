Son dakika haberi! MSB: DSİ personelini şehit eden 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Son dakika gündem haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde yapılan operasyonda, 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde yapılan operasyonda, 5 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor" denildi.
DSİ personelini şehit eden PKK/YPG'li teröristlerden 5'i etkisiz hale getirildi
Son dakika... MSB: DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...
Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki terör saldırısında DSİ personeli şehit oldu
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri