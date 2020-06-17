Son dakika haberi | MSB'den 'Pençe-Kartal' operasyonu hakkında açıklama Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, "Komandolarımız, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Komandolarımız, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı "Pençe- Kartal" operasyonu ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir" İfadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA