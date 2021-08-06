Son dakika haberi: MSB: "Çiğli/İzmir'de bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımıza ait iki arama-kurtarma helikopterimiz, Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına desteği...
Son dakika haberler... MSB: "Çiğli/İzmir'de bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımıza ait iki arama-kurtarma helikopterimiz, Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına desteği sürdürüyor.
MSB: "Çiğli/İzmir'de bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımıza ait iki arama-kurtarma helikopterimiz, Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına desteği sürdürüyor."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek