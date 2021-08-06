Son dakika haberi: MSB: "Çiğli/İzmir'de bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımıza ait iki arama-kurtarma helikopterimiz, Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına desteği...
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Son dakika haberi: MSB: "Çiğli/İzmir'de bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımıza ait iki arama-kurtarma helikopterimiz, Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına desteği...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... MSB: "Çiğli/İzmir'de bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımıza ait iki arama-kurtarma helikopterimiz, Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına desteği sürdürüyor.

MSB: "Çiğli/İzmir'de bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımıza ait iki arama-kurtarma helikopterimiz, Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına desteği sürdürüyor."

Son dakika haberi: MSB: 'Çiğli/İzmir'de bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımıza ait iki arama-kurtarma helikopterimiz, Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına desteği...
Son dakika haberi: MSB: 'Çiğli/İzmir'de bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımıza ait iki arama-kurtarma helikopterimiz, Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına desteği...
Son dakika haberi: MSB: 'Çiğli/İzmir'de bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımıza ait iki arama-kurtarma helikopterimiz, Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına desteği...
Son dakika haberi: MSB: 'Çiğli/İzmir'de bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımıza ait iki arama-kurtarma helikopterimiz, Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına desteği...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek

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