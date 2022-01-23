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Son dakika haberi! MSB: "Barışta ter dökmeyen, savaşta kan döker"

Son dakika haberi! MSB:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri personelinin Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatleri için vatan ve millet aşkıyla görev yapmaya devam ettiğini belirterek, "Barışta ter dökmeyen, savaşta kan döker" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri personelinin Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatleri için vatan ve millet aşkıyla görev yapmaya devam ettiğini belirterek, "Barışta ter dökmeyen, savaşta kan döker" dedi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından "Barışta ter dökmeyen, savaşta kan döker" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimizin kahraman leventleri; ülkemizin hak, alaka ve menfaatleri için vatan ve millet aşkıyla görev yapmaya devam ediyor. Personelimizin en büyük motivasyon kaynağı ise asil milletimizin desteği ve duası" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Vatan, Milli, 3. Sayfa, Haber

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