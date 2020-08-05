Son dakika haberi! MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz...
Son dakika gelişmesine göre MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi.
05.08.2020 14:04 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:18
MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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Kaynak: İHA