Son dakika haberi! MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz... Son dakika gelişmesine göre MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA Kaynak: İHA