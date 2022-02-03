Son dakika haberi... MSB: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle... - Haberler
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Son dakika haberi... MSB: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... MSB:

Bir son dakika haberine göre MSB: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/ Ypg'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Saldırı, Taciz, YPG, PKK, 3. Sayfa, Haber

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