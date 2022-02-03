Son dakika haberi... MSB: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir son dakika haberine göre MSB: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/ Ypg'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa