Son dakika haberi | MSB: " Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimi daha engellendi. 7 PKK/YPG'li terörist, emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi."
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Son dakika haberi | MSB: " Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimi daha engellendi. 7 PKK/YPG'li terörist, emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi."

06.01.2021 10:17 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:17
Son dakika haberi | MSB: 'Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimi daha engellendi. 7 PKK/YPG'li terörist, emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberlerine göre MSB: " Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimi daha engellendi.

MSB: " Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimi daha engellendi. 7 PKK/YPG'li terörist, emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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