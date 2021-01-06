Son dakika haberi | MSB: " Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimi daha engellendi. 7 PKK/YPG'li terörist, emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi."

Son dakika haberlerine göre MSB: " Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimi daha engellendi.