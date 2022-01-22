Son dakika haberi: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika haberi: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede bulunan Kahraman Komandolarımız, saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristlere yönelik gerçekleştirdiği önleyici atışlarla 10 teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Saldırı, Milli, YPG, PKK, Güncel, Haber

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