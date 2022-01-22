Son dakika haberi: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberler: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede bulunan Kahraman Komandolarımız, saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristlere yönelik gerçekleştirdiği önleyici atışlarla 10 teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.