Son dakika haberi! MSB: Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline ileri hava kontrolörü eğitimi verildi
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Son dakika haberi! MSB: Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline ileri hava kontrolörü eğitimi verildi

Son dakika haberi! MSB: Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline ileri hava kontrolörü eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline "ileri hava kontrolörü eğitimi" verildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline "ileri hava kontrolörü eğitimi" verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İkili Askeri Eğitim İş Birliği kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline yakın hava desteği faaliyetleri çerçevesinde 'ileri hava kontrolörü eğitimi' verildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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